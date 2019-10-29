Поезд сбил двух несовершеннолетних девушек в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Две несовершеннолетние девушки попали под поезд в черте города Красноуфимска Свердловской области, одна из них погибла, другая госпитализирована, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"В 17:30 мск поступило сообщение о травмировании грузовым поездом двух несовершеннолетних девочек, одна погибла, вторая - госпитализирована. Они переходили железную дорогу в неустановленном месте", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. "Согласно карте транспортных происшествий, на данном участке ранее случаев травмирования не было. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", - уточнили в пресс-службе.