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Поезд сбил двух несовершеннолетних девушек в Свердловской области

Одна из них погибла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Две несовершеннолетние девушки попали под поезд в черте города Красноуфимска Свердловской области, одна из них погибла, другая госпитализирована, сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

"В 17:30 мск поступило сообщение о травмировании грузовым поездом двух несовершеннолетних девочек, одна погибла, вторая - госпитализирована. Они переходили железную дорогу в неустановленном месте", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. "Согласно карте транспортных происшествий, на данном участке ранее случаев травмирования не было. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияСвердловская область
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Обе девушки, сбитые поездом в Свердловской области, погибли
Одна из них погибла на месте происшествия
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