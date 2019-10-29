Пожар в жилом доме в ХМАО ликвидировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 октября. /ТАСС/. Пожар в жилом доме в городе Радужном Ханты-Мансийского автономного округа ликвидировали, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация о пожаре поступила в 20:40 по местному времени (18:40 мск). Жильцы эвакуировались самостоятельно. Происходило тление в районе двух квартир, без открытого горения. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось интенсивное задымление во втором подъезде, которое распространилось по подвальному помещению. Всего в доме проживали 74 человека. Возгорание было локализовано в 22:41 по местному времени (20:41 мск).

"Пожар ликвидирован в 22:59 по местному времени (20:59 мск). Пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Площадь пожара не определена, так как происходило горение в скрытых пустотах. В ликвидации возгорания принимали участие 16 человек и шесть единиц техники.

В новость внесены изменения (21:11 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.