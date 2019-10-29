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Источник: чиновник Росавиации Малышев заключил сделку со следствием по делу о взятках

Теперь ему изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрий Малышев и экс-заместитель начальника управления Евгений Романюк заключили досудебное соглашение в рамках уголовного дела о получении взяток. Как сообщил во вторник ТАСС источник, близкий к следствию, фигурантам дела изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

"Малышев Юрий Альбертович и Романюк Евгений Евгеньевич дали последовательные, подробные, признательные показания, в том числе изобличающие других соучастников преступления. Это позволило следствию не только полностью установить способ и механизм преступления, но и лиц, причастных к преступной группе. В этой связи им изменена мера пресечения на запрет определенных действий", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Мещанском суде Москвы ТАСС подтвердили, что 29 октября Малышеву и Романюку изменена мера пресечения на запрет определенных действий на тот же срок, что и предварительное следствие - до 25 ноября. Адвокат во время суда обратил внимание, что чиновник является участником боевых действий в Афганистане и служил в Сирии, имеет благодарность от президента и ряд правительственных наград. По словам источника из окружения Малышева, чиновник подал заявление на увольнение из Росавиации.

Уголовное дело в отношении Малышева и Романюка было возбуждено в декабре 2018 года Московским межрегиональным следственным управление на транспорте СК РФ. Оно было выделено из уголовного дела в отношении гендиректора авиакомпании "Ай Флай" Евгения Филатова, осужденного условно за дачу взятки Малышеву за предоставление разрешений на полеты. Мещанским судом наложены аресты в целях возможного возмещения ущерба на автомобили и нежилые помещения фигурантов дела.

Согласно материалам дела, Малышеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в трех эпизодах получения взятки, Романюку - в даче взятки должностному лицу в крупном размере и посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Фигурантом дела также является член правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (РАОПА) Леонид Кошелев, который был переведен под домашний арест летом 2019 года.

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