В Калуге в ДТП с участием маршрутки пострадали пять человек

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Ford Transit, УАЗа и Kia произошло в Калуге на "Гагаринском" мосту, в результате пять человек получили травмы. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

"29 октября 2019 года в 19:17 мск произошло ДТП с участием маршрутного автобуса Ford. В результате пострадали пять человек, пассажиры транспортного средства Ford, которые получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, 42-летний водитель Ford допустил столкновение с УАЗом, тот в свою очередь врезался в легковушку. Движение по "Гагаринскому" мосту и на подъезде к нему, затрудненное из-за ДТП, уже восстановили, уточнили в УМВД по Калужской области.