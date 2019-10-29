Неизвестный совершил покушение на главу крупного муниципалитета в Мексике

МЕХИКО, 30 октября. /ТАСС/. Франсиско Контрерас, глава крупного муниципалитета Валье-де-Чалько в штате Мехико, во вторник подвергся нападению. Неизвестный преступник несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся с места покушения. Политика на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

"Правительство штата Мехико осуждает нападение на <...> Франсиско Контрераса, - написал в своем Twitter губернатор региона Альфредо дель Масо. - Прокуратура начала расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося и найти виновных". Федеральное министерство общественной безопасности и защиты граждан пообещало оказать следствию всю возможную поддержку.

Сведений о возможных мотивах нападения на Контрераса обнародовано не было. В Валье-де-Чалько, расположенном в восточной части штата Мехико, проживают порядка 400 тыс. человек.