Энергетики возобновили подачу горячей воды и тепла в дома свыше 15,5 тыс. жителей Курска

КУРСК, 30 октября. /ТАСС/. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на участке тепломагистрали, наладив подачу горячей воды и тепла в многоквартирные дома и социальные объекты северо-западного района Курска, сообщили журналистам в пресс-службе Курского филиала ПАО "Квадра".

По данным ГУ МЧС по Курской области, 29 октября без отопления и горячей воды остались свыше 15,5 тыс. человек, почти 4 тыс. из них - дети. Кроме того, подача воды и отопления была приостановлена в двух школах, политехническом колледже, Юго-западном государственном университете, двух детских садах и трех поликлиниках.

"Мы возобновили подачу тепла и горячей воды потребителям северо-западного района после завершения ремонта тепломагистрали на ул. 50 лет Октября. Наши специалисты заменили 2 м ветхого трубопровода и восстановили неподвижную опору теплосети", - сказали в пресс-службе.

Причиной повреждения трубопровода, как отметили в компании, стала внешняя коррозия, которую усугубило отсутствие ливневок. Для решения проблемы летом 2020 года специалисты филиала ПАО "Квадра" планируют заменить около 1,5 км ветхих сетей в районе автовокзала Курска на сверхпрочные трубы, срок службы которых составит 50 лет.