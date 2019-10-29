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CBS: пилот небольшого самолета, врезавшегося в дом в штате Нью-Джерси, погиб

При падении самолета в доме и двух прилегающих пристройках вспыхнул сильный пожар

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Пилот самолет Cessna 414A, врезавшегося во вторник утром в дом в городе Вудбридж Тауншип в американском штате Нью-Джерси, погиб. Об этом сообщила во вторник телекомпания CBS со ссылкой на представителей Национального управления по безопасности на транспорте. Авария самолета, вылетевшего из аэропорта в штате Вирджиния, произошла при заходе на посадку в условиях низкой облачности в небольшом аэропорту Линден.

При падении самолета в доме и двух прилегающих пристройках вспыхнул сильный пожар. Как сообщил журналистам мэр города Вудбридж Тауншип Джон Маккормак, по счастливой случайности в доме никого не было. В качестве меры предосторожности местная газовая и энергетическая компании отключили подачу газа и электроэнергии примерно 400 потребителям в районе падения самолета, с тем, чтобы не допустить возникновения новых очагов возгорания.

Жители Вудбридж Тауншип, по данным телекомпании CBS, создали общественный фонд помощи пострадавшим в результате аварии.

Расследование обстоятельств аварии ведут эксперты Федерального авиационного управления и Национального управления по безопасности на транспорте.

Самолет Cessna 414A Chancellir (Сессна 414А Чэнселлор) - легкий двухмоторный самолет, разработанный в 1968 году и предназначенный для перевозки до восьми человек, включая пилота. Самый крупный инцидент с самолетом этого типа произошел в 1982 году в штате Техас, где из-за перегрузки самолета и ошибки пилота погибли четверо взрослых и восемь детей.

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