Семья сбитого женой дипломата из США британца намерена подать в суд на Белый дом

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Семья 19-летнего британца Гарри Данна, погибшего в результате ДТП, предположительно произошедшего по вине жены американского дипломата Энн Сакулас, приняла решение подать в федеральный суд США на Белый дом. Об этом адвокат семьи Радд Сигер сообщил во вторник американской телекомпании NBC.

По словам адвоката, родственники погибшего британца обвиняют администрацию США в "попытке замять дело" и считают "постановочным трюком" прием, организованный для них две недели назад в Белом доме. "Семью заманили в Белый дом под [надуманным] предлогом только для того, чтобы она попала в засаду, устроенную администрацией путем гротескной встречи между Сакулас и родителями Гарри", - отметил Сигер. "Администрация Трампа не только одержима идеей нарушения международного права, правил и конвенций о дипломатической неприкосновенности, но и безразлична к состоянию семьи Гарри, а также не желает найти выход из сложившейся ситуации", - добавил он.

"Они [родители британца] хотят лишь того, чтобы полиция и власти по обе стороны Атлантики поступили как следует и обеспечили торжество правосудия. Этого, однако, не произошло", - резюмировал адвокат.

Скандал, разгоревшийся вокруг обстоятельств гибели подростка, осложнил британо-американские отношения. На позапрошлой неделе родители Данна посетили Вашингтон и были приняты президентом США Дональдом Трампом, однако отказались от его предложения поговорить с Сакулас, также прибывшей в Белый дом. Теперь в США должны отправиться представители британской полиции, чтобы допросить женщину в связи с произошедшим в августе в графстве Нортгемптоншир на выезде с авиабазы Кроутон ДТП, повлекшим смерть подростка. По данным полиции, Сакулас ехала по полосе встречного движения.

Адвокаты семьи полагают, что супруг Сакулас, несмотря на наличие дипломатического паспорта, не может считаться американским дипломатом. По информации британских СМИ, он был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов. Согласно данным, обнародованным в 2013 году экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, именно с этой базы по защищенным каналам в США для ЦРУ передавались секретные сведения и данные прослушки телефонов европейских политиков.

По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена неприкосновенность, покинуть Великобританию. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства.