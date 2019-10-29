Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве в результате пожара в жилом доме пострадал один человек

До прибытия пожарных 15 жильцов эвакуировались самостоятельно

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Один человек тяжело пострадал при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на северо-западе Москвы. До прибытия пожарных 15 жильцов эвакуировались самостоятельно, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На бульваре Яна Райниса, дом 6, корпус 3 произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на третьем этаже. В результате пожара один человек тяжело пострадал", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, до прибытия пожарных подразделений самостоятельно из подъезда эвакуировалось около 15 жильцов. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве также подтвердили факт пожара.

"Площадь возгорания составила 20 кв. м", - отметили в главке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Семья сбитого женой дипломата из США британца намерена подать в суд на Белый дом
Родственники погибшего британца обвиняют администрацию США в "попытке замять дело", отметил адвокат Радд Сигер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС