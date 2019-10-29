В Москве в результате пожара в жилом доме пострадал один человек

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Один человек тяжело пострадал при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на северо-западе Москвы. До прибытия пожарных 15 жильцов эвакуировались самостоятельно, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На бульваре Яна Райниса, дом 6, корпус 3 произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на третьем этаже. В результате пожара один человек тяжело пострадал", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, до прибытия пожарных подразделений самостоятельно из подъезда эвакуировалось около 15 жильцов. Пострадавший передан сотрудникам скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве также подтвердили факт пожара.

"Площадь возгорания составила 20 кв. м", - отметили в главке.