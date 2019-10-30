На юго-востоке Калифорнии объявили экстремальный режим пожарной опасности

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Национальная метеорологическая служба США объявила экстремальный красный режим пожарной опасности для юго-востока штата Калифорния. Погодных условий, настолько содействующих природным пожарам, "не наблюдалось в новейшей истории", говорится в предупреждении, размещенном во вторник на сайте службы.

Она прогнозирует во вторник и среду сочетание ветреной погоды и низкой влажности. Скорость ветра составит в среднем 31,3 м/с и местами будет достигать 35,7 м/с. "Любое возникающее возгорание будет распространяться стремительно", - предостерегла служба.

Схожие погодные условия ожидаются на юге штата Невада и на северо-западе штата Аризона. Предупреждение остается в силе до 17:00 по времени Западного побережья США среды (03:00 мск четверга).

На территории севера и юга Калифорнии насчитывается десять крупных природных пожаров. Режим чрезвычайной ситуации введен на всей территории штата. Губернатор Гэвин Ньюсом во вторник посетил зону возгорания, охватывающего площадь более 202,34 га на юге Калифорнии. Пожар вынудил отменить в понедельник занятия в большинстве школ Санта-Моники и Малибу, а также в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В зоне эвакуации этого района расположено более 10 тыс. жилых домов и коммерческих предприятий.

Сильный пожар бушует севернее города Сан-Франциско. Как сообщил во вторник департамент пожарной охраны штата, огнем охвачены в общей сложности 30,519 тыс. га, сгорели 124 здания, в том числе 57 жилых домов. Из районов, которым угрожает огонь, эвакуированы в общей сложности 156 тыс. человек. Пока пожарным удалось погасить огонь на 15% площади.