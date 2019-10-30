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Машина загорелась после ДТП в тоннеле на северо-западе Москвы

В результате инцидента частично блокированы две полосы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла в тоннеле на северо-западе Москвы. В результате столкновения легковая машина загорелась, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"По улице Народного ополчения в тоннеле произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузового автомобиля "Газель". После столкновения произошло загорание легковой машины в области капота и частично салона. Площадь - 3 кв. м", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время, как сообщил источник, открытое горение ликвидировано. В результате ДТП частично блокированы две полосы из трех. Сотрудники скорой помощи осматривают водителей.

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