Машина загорелась после ДТП в тоннеле на северо-западе Москвы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла в тоннеле на северо-западе Москвы. В результате столкновения легковая машина загорелась, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"По улице Народного ополчения в тоннеле произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузового автомобиля "Газель". После столкновения произошло загорание легковой машины в области капота и частично салона. Площадь - 3 кв. м", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время, как сообщил источник, открытое горение ликвидировано. В результате ДТП частично блокированы две полосы из трех. Сотрудники скорой помощи осматривают водителей.