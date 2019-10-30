Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже квадроцикла

Суд избрал правонарушителям меру пресечения в виде домашнего ареста

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в районе подмосковного Серпухова двоих подозреваемых в краже квадроцикла, а также хранении 700 патронов. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники незаконно проникли в гараж на территории дачного участка в деревне Лисенки, откуда похитили квадроцикл и электроинструменты на сумму более 600 тыс. рублей.

"Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемых по местам их проживания. В ходе обыска гаражей, принадлежащих правонарушителям, оперативниками обнаружены и изъяты: три квадроцикла, электроинструменты, навигаторы, наборы ключей и замков, а также около 700 боеприпасов различного калибра. По результатам исследования установлено, что 42 патрона относятся к категориям боеприпасов для боевого и нарезного огнестрельного оружия, а также пригодны для производства выстрела", - добавила представитель МВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 158 "Кража" и ст. 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" УК РФ. Суд избрал правонарушителям меру пресечения в виде домашнего ареста.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Амурской области полиция проверяет сообщение о жестком обращении с тигром в зоопарке
По данным ведомства, у хищника имеется открытая рана в районе живота
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС