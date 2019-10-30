В Подмосковье задержаны подозреваемые в краже квадроцикла

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в районе подмосковного Серпухова двоих подозреваемых в краже квадроцикла, а также хранении 700 патронов. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленники незаконно проникли в гараж на территории дачного участка в деревне Лисенки, откуда похитили квадроцикл и электроинструменты на сумму более 600 тыс. рублей.

"Сотрудники полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали подозреваемых по местам их проживания. В ходе обыска гаражей, принадлежащих правонарушителям, оперативниками обнаружены и изъяты: три квадроцикла, электроинструменты, навигаторы, наборы ключей и замков, а также около 700 боеприпасов различного калибра. По результатам исследования установлено, что 42 патрона относятся к категориям боеприпасов для боевого и нарезного огнестрельного оружия, а также пригодны для производства выстрела", - добавила представитель МВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 158 "Кража" и ст. 222 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" УК РФ. Суд избрал правонарушителям меру пресечения в виде домашнего ареста.