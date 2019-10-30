Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутской области совершено нападение на общественного активиста

Губернатор региона Сергей Левченко обратился в правоохранительные органы с просьбой объективно и тщательно расследовать инцидент

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Нападение на общественного активиста, бывшего депутата думы города Усолье-Сибирское 52-летнего Сергея Угляницу произошло в Иркутской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Губернатор Сергей Левченко обратился в правоохранительные органы с просьбой объективно и тщательно расследовать произошедшее.

Нападение на Угляницу произошло вечером во вторник в Усолье-Сибирском. Он поставил автомобиль в гараж, и когда запирал двери, его несколько раз ударили по голове. Пострадавший смог вызвать полицию. Сейчас он находится в больнице.

"Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. <...> Сейчас рано говорить о причинах нападения, уверен, следствие разберется. Я уже обратился в правоохранительные органы, чтобы объективно и тщательно расследовать это нападение. Беру это дело под личный контроль", - приводятся в сообщении слова Левченко.

Комментарием пострадавшего ТАСС пока не располагает - его телефон недоступен. Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что прокомментирует инцидент позже. СМИ города Усолье-Сибирское сообщают, что на общественника напали двое в масках, они били его по голове и лицу.

Предприниматель Сергей Угляница с 2012 по 2017 годы был депутатом думы Усолье-Сибирского, с 2009 года состоял в КПРФ, в 2017 году вышел из партии. После того, как вошел в оппозицию к коммунистической партии, стал вести общественную деятельность, участвовать в различных акциях протеста. Также он регулярно выдвигает свою кандидатуру на выборах разных уровней.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
В Амурской области полиция проверяет сообщение о жестком обращении с тигром в зоопарке
По данным ведомства, у хищника имеется открытая рана в районе живота
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС