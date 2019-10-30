В Иркутской области совершено нападение на общественного активиста

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Нападение на общественного активиста, бывшего депутата думы города Усолье-Сибирское 52-летнего Сергея Угляницу произошло в Иркутской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Губернатор Сергей Левченко обратился в правоохранительные органы с просьбой объективно и тщательно расследовать произошедшее.

Нападение на Угляницу произошло вечером во вторник в Усолье-Сибирском. Он поставил автомобиль в гараж, и когда запирал двери, его несколько раз ударили по голове. Пострадавший смог вызвать полицию. Сейчас он находится в больнице.

"Выражаю Сергею Углянице искреннее сочувствие и желаю скорейшего выздоровления. Я с уважением отношусь к людям, которые имеют другую точку зрения и отстаивают ее. <...> Сейчас рано говорить о причинах нападения, уверен, следствие разберется. Я уже обратился в правоохранительные органы, чтобы объективно и тщательно расследовать это нападение. Беру это дело под личный контроль", - приводятся в сообщении слова Левченко.

Комментарием пострадавшего ТАСС пока не располагает - его телефон недоступен. Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщила, что прокомментирует инцидент позже. СМИ города Усолье-Сибирское сообщают, что на общественника напали двое в масках, они били его по голове и лицу.

Предприниматель Сергей Угляница с 2012 по 2017 годы был депутатом думы Усолье-Сибирского, с 2009 года состоял в КПРФ, в 2017 году вышел из партии. После того, как вошел в оппозицию к коммунистической партии, стал вести общественную деятельность, участвовать в различных акциях протеста. Также он регулярно выдвигает свою кандидатуру на выборах разных уровней.