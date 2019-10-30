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В Амурской области полиция проверяет сообщение о жестком обращении с тигром в зоопарке

По данным ведомства, у хищника имеется открытая рана в районе живота

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции начали проверку по заявлению о жестоком обращении с животными в передвижном зоопарке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД России.

"В МВД России "Михайловский" поступило заявление от жителя Поярково по факту жестокого обращения с животными в передвижном зоопарке. Было указано что у тигра открытая рана в районе живота. Незамедлительно начата проверка", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции уже опросили работников зоопарка. С их слов тигр болеет и сам себе расчесал эту рану. Якобы по этому поводу было обращение к ветеринару за помощью и сейчас тигру проводится лечение.

"Сотрудники полиции эту информацию проверяют, также проводятся другие мероприятия в рамках проверки", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияАмурская область
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