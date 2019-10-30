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В Улан-Удэ столкнулись БТР и внедорожник

В результате ДТП никто не пострадал
' Baikal Daily/YouTube'

УЛАН-УДЭ, 30 октября. /ТАСС/. Бронированный транспортер (БТР) и внедорожник Nissan Patrol столкнулись на трассе в Улан-Удэ, пострадавших в результате аварии нет. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Бурятии.

"30 октября на трассе города Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и столкнулся с БТР, следующим в составе колонны. В результате ДТП пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД по региону факт аварии подтвердили, на месте происшествия работают сотрудники отдельного батальона ДПС по Республике Бурятия, выясняются обстоятельства происшествия.

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