В Улан-Удэ столкнулись БТР и внедорожник

УЛАН-УДЭ, 30 октября. /ТАСС/. Бронированный транспортер (БТР) и внедорожник Nissan Patrol столкнулись на трассе в Улан-Удэ, пострадавших в результате аварии нет. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Бурятии.

"30 октября на трассе города Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и столкнулся с БТР, следующим в составе колонны. В результате ДТП пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД по региону факт аварии подтвердили, на месте происшествия работают сотрудники отдельного батальона ДПС по Республике Бурятия, выясняются обстоятельства происшествия.