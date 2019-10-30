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В Москве из строящегося дома украли лифтовое оборудование на миллион рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл из строящегося многоэтажного дома в Москве три частотных преобразователя лифтового оборудования на более чем 1 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Накануне в службу "02" от старшего производителя работ поступило сообщение о краже на пересечении улицы Скобелевская и Поляны. Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный с 16-го этажа многоквартирного строящегося дома ЖК по указанному адресу совершил кражу трех частотных преобразователей лифтового оборудования марки Otis, а затем скрылся", - сказали в главке.

Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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