Верховный суд Дагестана признал законным дело в отношении журналиста Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов журналиста Абдулмумина Гаджиева на признание законным постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела о финансировании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Во вторник суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Советского районного суда Махачкалы, согласно которому постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева было признано законным. Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции", - сообщил собеседник агентства.

Редактор отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар" и мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. Позднее суд неоднократно продлевал ему меру пресечения, в последний раз - до 13 ноября. В начале июля Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет взять расследование уголовного дела в отношении Гаджиева под контроль. Следователи 2 октября провели обыск в редакции "Черновика", по завершении которого изъяли три системных блока, подшивки газет, а также журналистские записи.

Международная неправительственная организация Amnesty International в октябре признала Абдулмина Гаджиева "узником совести".