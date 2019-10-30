Таможенники в Приамурье задержали китаянку, спрятавшую слитки золота в телефоне

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Благовещенские таможенники пресекли попытку вывоза в Китай телефона, предположительно начиненного золотом, сообщила в среду журналистам пресс-служба Благовещенской таможни.

"Сотовый телефон со слитками, предположительно, золота на месте аккумулятора обнаружили таможенники при оформлении гражданки КНР в международном пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Вес спрятанных слитков - 260 граммов, стоимость около 780 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в отношении гражданки КНР составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ ("Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров").

По словам начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Благовещенской таможни Андрея Иванищева, которые приводятся в сообщении, это не первая попытка вывоза из России товаров, содержащих драгоценные металлы. В начале октября этого года благовещенские таможенники задержали гражданина КНР с 12 слитками, предположительно, золота, которые он спрятал в обуви под стельками. Вес слитков более 1,6 кг, ориентировочной стоимостью 3,9 млн рублей. "Изъятые слитки помещены в камеру хранения вещественных доказательств Благовещенской таможни. Проводятся расследования", - отмечается в сообщении.