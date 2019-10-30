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На юго-востоке Москвы потушен загоревшийся автобус

Ранее в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщали, что возгорание автобуса произошло на Красноказарменной набережной, у дома 4А

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Возгорание автобуса на Красноказарменной набережной на юго-востоке Москвы ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Возгорание автобуса ликвидировано на площади 15 кв. метров", - сказали в пресс-службе, уточнив, что он следовал без пассажиров.

Ранее в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции сообщали, что возгорание автобуса произошло на Красноказарменной набережной, у дома 4А. Пострадавших нет.

Автобус принадлежал коммерческому перевозчику ООО "Альфа Грант". Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, причины возгорания выясняются.

В новость были внесены изменения (11:17 время мск) — добавлен четвертый абзац.

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