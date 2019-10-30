Российско-сербский гуманитарный центр подключился к тушению пожаров в Сербии

БЕЛГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) в Нише "включился в мероприятия по борьбе с пожарами в горах Стара-Планина и на юго-востоке страны". Как сообщили в среду в РСГЦ национальному телевидению Сербии РТС, спасатели "готовы продолжить оказывать помощь".

"Центр готов координировать и содействовать в применении авиации МЧС РФ согласно утвержденной процедуре правительств России и Сербии", - приводит ТВ заявление гуманитарного центра.

Пресс-служба РСГЦ также сообщила, что сразу после получения сигналов о помощи силами гуманитарного центра было организовано взаимодействие с Национальным центром по ЧС МЧС РФ с целью получения регулярной информации и прогнозов в районе горных пожаров. Полученные данные центр направляет в Сектор по чрезвычайным ситуациям Сербии. РСГЦ также "готов предоставить всю необходимую помощь" в подготовке соответствующего запроса на использование авиации МЧС РФ.

Режим ЧС

В настоящий момент пожар в высокогорных районах продолжает распространяться. В нескольких муниципалитетах объявлен режим ЧС. Из муниципалитетов Босилеград и Трговиште, где огонь охватил около 500 гектаров, превентивно эвакуированы три человека.

Во вторник сербские спасатели обратились к российским коллегам с просьбой отправить на тушение пожаров Ил-76, сообщил начальник Сектора по чрезвычайным ситуациям при МВД Сербии Предраг Марич. Ожидается, что российская авиация прибудет в ближайшие дни.

Пожар в горах Стара-Планина, расположенных на территории Болгарии и Сербии, первоначально возник на болгарской территории, а затем распространился и на сербскую часть. По словам Марича, возгорание находится неприступном для автотранспорта районе, куда пожарные добираются пешком по 2 часа. Сильное задымление мешает использовать вертолеты. В этой связи единственным шансом остается использование авиации МЧС России.

В настоящий момент в борьбе с огнем участвуют пожарные, полиция, лесничие и добровольцы.

Миссия гуманитарного центра

Российско-сербский гуманитарный центр учрежден на основании соглашения между правительством РФ и правительством Сербии от 25 апреля 2012 года, которое подписали в Нише на тот момент российский министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Правовой основой образования Центра послужило соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий, а также ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года.

РСГЦ - межправительственная гуманитарная некоммерческая организация, пользующаяся правами юридического лица. Центр создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории республики и других стран Балканского региона. На него возлагается ответственность за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также оказание чрезвычайной гуманитарной помощи населению, пострадавшему от ЧС.

Центр также отвечает за реализацию совместных проектов и программ на территории Сербии и других стран Балканского региона, в том числе по гуманитарному разминированию.