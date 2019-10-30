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Паводок в Иркутской области

Число погибших в результате паводка в Иркутской области увеличилось до 26

Представитель прокуратуры региона Анна Минеева уточнила, что пропавшими без вести числятся четыре человека
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ИРКУТСК, 30 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате паводков в Иркутской области увеличилось с 25 до 26 человек, сообщила в среду журналистам представитель прокуратуры региона Анна Минеева.

"Одного из числившихся пропавшими без вести нашли погибшим. Таким образом число погибших увеличилось с 25 до 26 [человек]. По данным прокуратуры, пропавшими без вести числились не шестеро, а пятеро, сейчас, после обнаружения одного погибшим, их четверо", - сказала она.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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