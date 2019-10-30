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На юге Москвы в результате столкновения трамваев пострадали два человека

Авария произошла на Варшавском шоссе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Два трамвая столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 08:40 мск на Варшавском шоссе в районе дома 45, по предварительным данным, из-за технической неисправности произошло столкновение двух трамваев на одной линии", - сказали в управлении.

По данным ведомства, в результате происшествия два человека получили травмы. Пострадавшие - сотрудники "Мосгортранса". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На Варшавском шоссе при подготовке к буксировке трамвая двое сотрудников получили травмы, им оказывают необходимую помощь. Обстоятельства случившего уточняются", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения - (10:38 мск) -добавлены подробности. 

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