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ФСБ пресекла канал поставки наркотиков с Украины в Крым

Сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые пытались провезти наркотические средства на территорию России

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю пресекли канал поставок наркотиков с Украины на территорию Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе управления в среду.

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечен канал контрабандной поставки наркотических средств на территорию России. Установлено, что севастополец регулярно покупал на Украине запрещенный к свободному обороту медицинский препарат из группы опиатов "Субутекс", содержащий в своем составе соль наркотического вещества бупренорфин, с целью дальнейшего сбыта наркозависимым лицам на территории Севастополя", - говорится в сообщении.

Во время очередной попытки контрабандного ввоза партии таблеток через международный пункт пропуска "Армянск" сотрудники ФСБ задержали его с поличным. В ходе обыска по месту жительства задержанного также обнаружены ранее ввезенные с Украины аналогичные таблетки.

Позже сотрудники УФСБ на международном пункте пропуска "Джанкой" задержали еще одного жителя Севастополя, незаконно ввозившего в Россию "Субутекс".

В общей сложности, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители изъяли около 500 доз наркотического средства бупренорфин.

В отношении обоих задержанных следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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РоссияКрым
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