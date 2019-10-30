Суд продлил арест мэру Туапсе, подозреваемому в подлоге и превышении полномочий

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Туапсинский городской суд продлил на два месяца, до 30 декабря, срок содержания под стражей отстраненного мэра Туапсе Владимира Зверева по делу о подлоге и превышении полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда в среду.

"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия до 30 декабря", - сказали в пресс-службе. Ранее Зверева взяли под стражу после возбуждения в отношении него уголовного дела по двум статьям УК РФ, срок ареста истекал 30 октября.

По данным СК, Зверев выдал в аренду на 49 лет индивидуальному предпринимателю без проведения положенных по закону торгов муниципальный земельный участок по заниженной стоимости. В постановление главы города, которое предоставляло право местному жителю на заключение договора аренды, были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, в результате чего в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 млн рублей.

В 2007 году Зверев стал заместителем главы Туапсе, через год его избрали главой города. В 2009 году он стал заместителем директора, а затем главой дирекции по строительству и реконструкции объектов государственных органов управления делами президента России, занимал должность заместителя гендиректора ООО "Регионмонтажспецстрой". В феврале 2018 года решением депутатов Зверев вновь был избран на должность главы Туапсе. На время следствия он отстранен от должности.