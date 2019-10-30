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Суд заочно арестовал сбежавшего из РФ участника несогласованной акции в Москве Губайдулина

Айдар Губайдулин покинул Россию, несмотря на подписку о невыезде
Айдар Губайдулин Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Айдар Губайдулин
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении находящегося в международном розыске Губайдулина Айдара Наилевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья")", - сказала представитель суда. Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде. Это произошло после того, как следователи СК предъявили ему новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья"). По версии следствия, он угрожал насилием сотрудникам Росгвардии. Ранее его обвиняли в покушении на применение такого насилия.

Теги
Россия
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