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В Твери опрокинулся пассажирский автобус

В аварии пострадали три человека

ТАСС, 30 октября. Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла около 10:00 мск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок. По имеющейся информации, пострадали три пассажира, степень тяжести полученных травм, а также общее количество пассажиров, находившихся в автобусе, уточняются", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, авария могла произойти из-за погодных условий. По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе прошел мокрый снег, в ночь на среду температура воздуха колебалась от минус одного до минус 6 градусов, на дорогах местами возможна гололедица.

Следственное управление СК РФ по Тверской области начало проведение доследственной проверки по факту ДТП, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Теги
РоссияТверская область
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