В Москве ученик принес в школу пистолет и выстрелил в здании

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку по факту стрельбы в школе, которую устроил один из учеников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что 29 октября один из учеников образовательного учреждения Войковского района Москвы принес с собой травматическое оружие и произвел выстрел внутри здания. В результате происшествия никто не пострадал, полицейские изъяли травматический пистолет, принадлежащий отцу несовершеннолетнего, и составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские по данному факту начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.