Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ученик принес в школу пистолет и выстрелил в здании

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку по факту стрельбы в школе, которую устроил один из учеников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что 29 октября один из учеников образовательного учреждения Войковского района Москвы принес с собой травматическое оружие и произвел выстрел внутри здания. В результате происшествия никто не пострадал, полицейские изъяли травматический пистолет, принадлежащий отцу несовершеннолетнего, и составили в отношении владельца оружия материалы по факту административного правонарушения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полицейские по данному факту начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СК требует арестовать замначальника полиции Ступино по делу о мошенничестве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС