Срок следствия по делу замглавы Генштаба Арсланова продлили до февраля

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Срок следствия по делу замглавы Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве, продлен до февраля 2020 года. Об этом сообщил судья 2-го Западного окружного военного суда в ходе заседания по вопросу о мере пресечения другому фигуранту дела полковнику Павлу Кутахову.

В свою очередь следователь следственной группы ГВСУ Сергей Пешков отметил, что по данному делу установлены не все участники преступления. "Уголовное дело возбуждено в отношении группы лиц, не все ее участники установлены. В данную группу лиц входит Кутахов. Департамент военной контрразведки ФСБ предоставил нам записи переговоров Арсланова и его заместителя Шамарина и Оглоблина, из которых следует, что Кутахов причастен к данному преступлению. Арсланову и Оглоблину предъявлены обвинения", - сказал следователь.

Кутахов ранее был арестован, однако его защита обжаловала это решение. Генерал Александр Оглоблин был арестован 1 августа 2018 года. Он обвиняется в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи и ее переводу с аналогового типа на цифровой. Подрядчиком и исполнителем этих работ стала компания "Воентелеком". По версии следствия, Оглоблин через структуры "Воентелекома" организовал поставку маршрутизаторов по завышенным ценам.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве и находится под подпиской о невыезде. По его данным, в рамках сделки со следствием Оглоблин рассказал о причастности к делу "Воентелекома" Арсланова и начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. Вину они не признают.

Дело "Воентелекома"

Уголовное дело "Воентелекома" было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. Сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.

Всем фигурантам дела инкриминируется мошенничество на сумму около 500 млн рублей при реализации госконтрактов с Минобороны РФ на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. Причастность Давыдова к инкриминируемому преступлению подтверждается оперативно-разыскными мероприятиями контрразведки ФСБ России и показаниями обвиняемых Семилетова и Ильиной, говорится в материалах дела.

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