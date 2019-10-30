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СК требует арестовать замначальника полиции Ступино по делу о мошенничестве

Он подозревается в получении взятки за непроведение проверок

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. СК требует арестовать замначальника полиции подмосковного Ступино, замглавы отдела по борьбе с коррупцией и двух оперуполномоченных, подозреваемых в получении взятки за непроведение проверок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, куда поступил материал об аресте этих полицейских.

"В суд из СК поступили материалы на арест замглавы полиции Ступино и его подчиненных. Заседание суда состоится в среду", - сказали в суде.

Ранее ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Ступино, врио начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Ступино и двух оперуполномоченных этого же отдела. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По предварительным данным, полицейские получили взятку в 500 тыс. рублей от гендиректора строительной фирмы за то, чтобы не проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности и меры соблюдения миграционного законодательства работниками организации, а также за осуществление общего покровительства. 

В МВД России сообщали, что фигуранты дела были задержаны 28 октября при получении денег, начата служебная проверка.

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