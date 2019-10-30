СМИ: в Индии пять человек погибли при нападении слона

ТАСС, 30 октября. Ребенок и четверо взрослых погибли в результате нападения слона в штате Ассам на северо-востоке Индии. Об этом в среду сообщает газета Hindustan Times.

"Пять человек погибли, - заявил глава округа, в котором произошел инцидент. - Скорее всего, они стали жертвами одного слона, который нападал на всех, кто встречался ему на пути".

По его словам, власти уже направили специальную команду для поиска и усыпления животного. Правительство штата выделило компенсацию семьям жертв нападения в размере $5,6 тыс.

По данным издания, подобные инциденты происходят в этой части Индии регулярно. С 2010 года в штате Ассам жертвами нападения слонов стал 761 человек.