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В Ростовской области двое рабочих погибли во время очистки канализационного колодца

Мужчины отравились аммиачным газом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Два человека погибли при проведении очистных работ в колодце коллектора в поселке Быстрогорском в Ростовской области. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 11:00 мск в поселке Быстрогорском Тацинского района при проведении очистных работ в колодце коллектора на ул. Санаторная один из работников потерял сознание. Пытаясь спасти товарища, двое других работников спустились в колодец и сами потеряли сознание, отравившись аммиачным газом в сточных водах", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожарным пришлось спускаться в коллектор, чтобы спасти людей. "На дно колодца спустились двое пожарных в дыхательных аппаратах, подняли наверх рабочих и передали бригаде скорой помощи. Двое рабочих, к сожалению, погибли", - заключили в пресс-службе.

Уточняется, что еще один рабочий доставлен в центральную районную больницу Тацинского района.

Теги
РоссияРостовская область
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