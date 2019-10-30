СК возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников Ейского детдома

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ ("Геноцид")", - сообщила Петренко.

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде по факту массового убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году немецкими военнослужащими. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно архивам, зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом, с газовыми камерами была направлена в Краснодарский край в 1942-1943 годах для уничтожения советских граждан. "Установлено, что ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора", - сообщила представитель СК.

Она отметила, что часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, были осуждены за эти преступления. "Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие зондеркоманды СС-10 "а" так и не понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан", - подчеркнула Петренко. Она пояснила, что СК имеет основания для расследования, поскольку в соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности.

"Ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должен остаться незамеченным и безнаказанным", - добавила представитель СК.

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