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Замглавы полиции Ступино и его заместителям предъявлено обвинение в получении взятки

По данным следствия, полицейские получили взятку в 500 тыс. рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Заместителю главы полиции города Ступино Антону Антонову и его троим подчиненным предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере группой лиц"). Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева, куда поступили материалы СК с ходатайством об аресте полицейских.

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"В Бабушкинский районный суд города Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых по ч. 5 ст. 290 УК РФ Антонова Антона и Борща Олега, а также Кучева Артура, подозреваемого по этой же статье", - сказала она. Еще одному фигуранту дела Илье Дошину, также обвиняемому по ч. 5 ст. 290 УК РФ, следствие требует избрать домашний арест.

Ранее ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Ступино, врио начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по Ступино и двух оперуполномоченных этого же отдела. По предварительным данным, полицейские получили взятку в 500 тыс. рублей от гендиректора строительной фирмы за то, чтобы не проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности и меры соблюдения миграционного законодательства работниками организации, а также за осуществление общего покровительства. Они были задержаны с поличным при получении денег и уже допрошены.

В МВД России сообщали, что фигуранты дела были задержаны 28 октября при получении денег, начата служебная проверка.

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