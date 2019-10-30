Выжившего после стрельбы в воинской части в Забайкалье солдата ввели в искусственную кому

ТЮМЕНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Врачи московской больницы ввели в искусственную кому солдата срочной службы Евгения Графова, пострадавшего во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщила в среду ТАСС глава Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Тюменской области, откуда родом военнослужащий, Валентина Пацина.

Трагедия произошла 25 октября в ЗАТО "Горный" Забайкальского края. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Двое офицеров и шесть солдат погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Одного из военнослужащих - Евгения Графова - 28 октября доставили в столичную больницу, где он пришел в сознание. В среду стало известно, что его состояние ухудшилось.

"Евгений Графов, пострадавший в перестрелке, в воинскую часть Забайкальского края был призван из нашего района. Все местные жители искренне переживают за его состояние, мы постоянно на связи его мамой, интересуемся состоянием сына. Знаем, что Женя получил ранение в голову, сейчас находится в тяжелом состоянии. Доставлен в больницу Бурденко в Москву, туда же вылетела сестра. Уже перенес две операции, впереди как минимум еще одна, поэтому введен в состояние искусственной комы", - сказала глава поселения.

Пацина добавила, что семья Графова получит материальную помощь. Сейчас для этого собираются необходимые документы.