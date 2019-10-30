Во Владимире возбудили дело после растраты в особо крупном размере в областной больнице

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных областной клинической больнице Владимира на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту растраты бюджетных средств, выделенных областной клинической больнице на закупку высокотехнологичного медицинского оборудования. В настоящее время в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере"), проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

Утром 30 октября пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о прекращении трудового договора с главным врачом областной клинической больницы Любовью Быковой в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ, распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин 25 октября.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о проведении оперативно-следственных действий в больнице Владимира.