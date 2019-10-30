СК возбудил дело после гибели подростка на берегу реки под Тамбовом

ТАСС, 30 октября. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 15-летнего подростка, обнаруженного в Сампурском районе Тамбовской области на берегу реки, сообщается в среду на официальном сайте СК России.

"В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели подростка", - говорится в сообщении.

Сообщение о пропаже подростка поступило в правоохранительные органы от родственников 29 октября. В ходе поисков с привлечением кинологов и волонтеров тело школьника обнаружили на берегу реки в селе Серединовка Сампурского района. По предварительным данным, причиной смерти подростка стало переохлаждение.