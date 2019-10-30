СК считает, что пропавшие в Карелии рыбаки могли утонуть во время непогоды

ТАСС, 30 октября. Пропавшие в Карелии на Онежском озере трое рыбаков могли утонуть во время непогоды и сильного порывистого ветра. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

27 октября в акватории озера обнаружили катер без людей, после чего были организованы поиски трех рыбаков. 28 октября в акватории нашли тело одного из пропавших, поиски остальных продолжаются.

"По версии следствия, мужчина утонул в результате несчастного случая при плохих погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с гибелью рыбака следственное управление начало проверку. В сообщении отмечается, что на обнаруженном мужчине не было спасательного жилета. По данным республиканского управления МЧС, на 27 октября в Карелии прогнозировались осадки в виде мокрого снега и дождя, а также ветер с порывами до 14 м/с.