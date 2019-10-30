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Суд в Москве арестовал одного из сотрудников полиции Ступина, обвиняемого в крупной взятке

Его заключили под стражу до 29 декабря 2019 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы арестовал до 29 декабря оперуполномоченного антикоррупционного управления полиции подмосковного Ступина Артура Кучева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство СК РФ и заключить оперуполномоченного ОЭБиПК Кучева под стражу на срок до 29 декабря 2019 года", - огласил решение судья.

Согласно материалам дела, Кучев проходит по тому же делу, по которому обвиняется замглавы полиции Ступина Антон Антонов, а также еще двое сотрудников городской полиции Олег Борщ и Илья Дощин. Все они обвиняются в крупной взятке, причем показания на полицейских, как следует из материалов дела, дал их коллега Дощин.

Кучев просил суд не отправлять его в СИЗО, подчеркнув, что он положительно характеризуется по службе, имеет на иждивении престарелую мать, не намерен скрываться от суда, а также готов сотрудничать со следствием. Однако судья сочла, что находясь на свободе, обвиняемый может использовать свои связи в полиции и создать препятствия для следствия.

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по городу Ступино, врио начальника ОЭБиПК и двух оперуполномоченных этого же отдела. По предварительным данным, полицейские получили взятку в 500 тыс. рублей от гендиректора строительной фирмы за непроведение проверки финансово-хозяйственной деятельности и меры соблюдения миграционного законодательства работниками организации, а также за общее покровительство. Они были задержаны с поличным при получении денег.

В новость были внесены изменения - (15:55 мск) - добавлены подробности.

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