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Басманный суд продлил арест напавшему на главу ЦИК Памфилову

Бахыт Карабалаев будет находиться под стражей до 6 февраля 2020 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 6 февраля 2020 года арест Бахыта Карабалаева, напавшего на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом продлен срок содержания под стражей Карабалаева до 6 февраля 2020 года", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, в ночь на 6 сентября Карабалаев проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером. Как сообщил следователь в суде, обвиняемый находится с 2014 года в РФ без постоянного места жительства. "Он с целью хищения с электрошокером проник через открытое окно к ранее неизвестной ему Памфиловой", - сказал следователь, уточнив, что Карабалаев дважды нанес Памфиловой удары элетрошокером.

Фигурант свою вину признал.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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