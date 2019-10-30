Кубанский бизнесмен обвинил членов банды Цапка в вымогательстве

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Кубанский предприниматель Николай Гордик, признанный в 2011 году потерпевшим по делу о мошенничестве, подал дополнительное заявление в полицию о переквалификации действий, совершенных в отношении него, на статью о вымогательстве. Он требует привлечь к ответственности четверых членов банды Цапка, сообщила ТАСС в среду адвокат потерпевшего Ольга Тежерова, отметив, что сейчас в деле только один фигурант.

"Николай Гордик, признанный потерпевшим по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), подал дополнительное заявление в УМВД по Кущевскому району о привлечении к уголовной ответственности всех членов банды Цапка: Натальи Стришней, ее брата Ивана Стришнего, находящегося в местах лишения свободы Вячеслава Цеповяза и его младшего брата Андрей Цеповяза. Также он добивается переквалификации совершенных в отношении него и его семьи противоправных действий в ч. 3. ст. 163 УК РФ ("Вымогательство")", - сказала Тежерова.

По ее словам, бизнесмен под давлением передал три предприятия и земельные активы площадью 5 тыс. га бизнесмену Федору Стрельцову по договору дарения, но в дальнейшем ими якобы распоряжались сами члены банды Цапка. Адвокат утверждает, что по заявлению Гордика в 2011 году он был признан потерпевшим по статье о мошенничестве, причиненный ему ущерб оценен в 250 млн рублей. При этом Тежерова пояснила, что тогда дело возбудили лишь по самому факту передачи бизнесменом активов компаний и земельных участков в пользу членов банды Цапка и в отношении неустановленного круга лиц, а в ходе расследования в следственном управлении СК РФ по Ростовской области это дело объединили с производством в отношении Стрельцова, подозреваемым по данному эпизоду проходит только он.

При этом, со слов адвоката, в отношении остальных членов организованной преступной группы уголовное преследование по эпизоду в отношении Гордика не велось. Как сообщали ТАСС в феврале в СК РФ по Ростовской области, Стрельцов скрылся от следствия и объявлен в международный розыск еще в прошлом году, его подозревают по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и 159 УК РФ ("Мошенничество"). В ряде СМИ сообщалось, что Стрельцов мог быть управляющим активами банды Цапка.

Официальным комментарием по факту поступления заявления от ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС пока не располагает.

Дело банды Цапка

По данным СК, банда Цапка орудовала в станице Кущевской в период с 1998 по 2010 год, на ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта. Его мать Надежда Цапок, осужденная на 7,5 года лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу в сентябре 2018 года

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Экс-супруге Цеповяза Наталье и ее брату Ивану в 2019 году предъявили обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей по заявлению предпринимателя Александра Исюка, они взяты под стражу на время следствия. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест.