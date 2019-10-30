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Ситуация вокруг "Седьмой студии"

В Мосгорсуде 19 ноября рассмотрят жалобу прокуратуры по делу экс-главбуха "Седьмой студии"

Ранее Верховный суд обязал Мосгорсуд пересмотреть кассационное представление Генпрокуратуры о возврате в надзорное ведомство дела Нины Масляевой

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президиум Московского городского суда 19 ноября рассмотрит представление прокуратуры на возврат в надзорное ведомство уголовного дела бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, признавшей вину в хищении бюджетных средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Рассмотрение кассационного представления заместителя генерального прокурора на постановление Мещанского суда Москвы о возврате в Генеральную прокуратуру уголовного дела в отношении Масляевой назначено в президиуме Мосгорсуда на 19 ноября в 10:00 мск", - сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Ранее Верховный суд РФ обязал Мосгорсуд пересмотреть кассационное представление Генеральной прокуратуры о возврате в надзорное ведомство дела Масляевой.

Ее дело было выделено в отдельное производство, так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Она заявляла, что "выполняла указания режиссера Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум была в курсе хищения". Суд над ней должен был проходить в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Однако 11 апреля Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру РФ, которая в свою очередь вернула Следственному комитету дело Масляевой. В середине мая Московский городской суд признал законным решение районного суда.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичСитуация вокруг "Седьмой студии"
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