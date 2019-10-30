Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в изготовлении СВУ подростка

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил ходатайство СК о продлении срока ареста подростку, задержанному в Москве осенью 2018 года по обвинению в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ). Как сообщил ТАСС его адвокат Сергей Ашанин, Мосгорсуд отпустил его подзащитного под домашний арест на срок до 2 февраля.

"Московский городской суд не стал продлевать срок стражу моему подзащитному, освободил его из СИЗО в зале суда и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 февраля", - сказал защитник.

Ученик одной из московских школ был задержан 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, 6 ноября суд арестовал его. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября 2018 года. Тогда в результате взрыва пострадали трое сотрудников управления, погиб 17-летний юноша, который пронес в здание самодельное взрывное устройство.

Первоначально СК РФ предъявил московскому подростку обвинение по статьям. 222.1 и 223.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), обе статьи инкриминировались по третьей части. Затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое (по ч. 1) следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения было принято после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в соцсети "ВКонтакте" и после опроса ряда свидетелей по уголовному делу.

В начале октября Следственный комитет объявил о завершении следственных действий и предъявил в окончательной редакции обвинение подростку. Вину он не признает, от объяснений отказывается на основании статьи 51 Конституции РФ. Обвиняемый и его защита знакомятся с материалами дела.