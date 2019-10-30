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Трое рыбаков утонули в озере в Карелии

Мужчин искали с понедельника

ТАСС, 30 октября. Тела трех мужчин, которые отправились на рыбалку и пропали, обнаружены в Выгозере в Сегежском районе Карелии, следователи начали проверку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

"В ходе поисковых мероприятий в районе полуострова Сиговец в акватории озера Выгозеро Сегежского района обнаружены тела 45-, 46- и 49-летнего жителей города Сегежа", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в управлении, мужчины числились пропавшими без вести с понедельника. Рядом с телами обнаружена затопленная моторная лодка.

"По версии следствия, мужчины утонули в результате несчастного случая при плохих погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром и большой волной на воде. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в СК.

В минувшие выходные группа из трех рыбаков также пропала в Медвежьегорском районе Карелии. Одного из рыбаков нашли погибшим, поиски еще двоих продолжаются.

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