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СК просит Басманный суд арестовать еще одного участника несогласованной акции 27 июля

Речь идет о Павле Новикове
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный районный суд арестовать Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новикова Павла Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Судебное заседание будет проходить после явки всех участников процесса", - сказала представитель суда.

В суде отметили, что Новикову предъявлено обвинение в нападении на полицейского.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.

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