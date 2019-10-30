Источник: при пожаре в доме в Ленобласти погибли трое малолетних детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили, что среди пятерых погибших при пожаре в частном доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш" оказались трое малолетних детей. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Погибли трое детей. По предварительным данным, всем им было до пяти лет", - сказал собеседник агентства.

В областном ГУ МЧС ТАСС сообщили, что разбор завалов на месте пожара закончен, проводится дознание. Предварительные причины пожара не разглашаются. В следственном управлении СК РФ по Ленинградской области ранее рассказали, что жертвами пожара стали члены одной семьи. Проводится доследственная проверка.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в среду рано утром. Горел дом на площади 30 кв. м. В 07:21 мск пожар ликвидировали. Погибли пять человек.