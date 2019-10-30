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Одна полоса движения перекрыта при въезде в Лефортовский тоннель из-за возгорания машины

В полиции рекомендуют автомобилистам выбирать пути объезда

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Одна из четырех полос движения перекрыта при въезде Лефортовский тоннель на ТТК в Москве из-за возгорания автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"На Третьем транспортном кольце при въезде в Лефортовский тоннель перекрыта правая полоса движения из четырех из-за возгорания автомобиля. В настоящее время возгорание потушено огнетушителем до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в полиции обратились к автомобилистам с просьбой выбирать альтернативные маршруты движения.

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