Крупный пожар в коровнике в селе в Красноярском крае ликвидировали

КРАСНОЯРСК, 30 октября. /ТАСС/. Пожар в коровнике в селе Никольское в Уярском районе Красноярского края ликвидировали. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Пожар в 20:40 (16:40 мск) ликвидирован", - сообщил представитель ведомства, добавив, что у коровника сгорела кровля, внутри здание выгорело полностью. "Остались только бетонные стены", - подчеркнули в МЧС.

Утром в среду в МЧС поступило сообщение о пожаре в коровнике в населенном пункте Никольское. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, животные и люди при пожаре не пострадали. Утром из коровника эвакуировали 58 коров. В тушении было задействовано 12 человек и четыре единицы техники.