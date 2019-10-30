Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупный пожар в коровнике в селе в Красноярском крае ликвидировали

В результате происшествия никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 30 октября. /ТАСС/. Пожар в коровнике в селе Никольское в Уярском районе Красноярского края ликвидировали. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Пожар в 20:40 (16:40 мск) ликвидирован", - сообщил представитель ведомства, добавив, что у коровника сгорела кровля, внутри здание выгорело полностью. "Остались только бетонные стены", - подчеркнули в МЧС.

Утром в среду в МЧС поступило сообщение о пожаре в коровнике в населенном пункте Никольское. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, животные и люди при пожаре не пострадали. Утром из коровника эвакуировали 58 коров. В тушении было задействовано 12 человек и четыре единицы техники.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Суд арестовал обвиняемого во взятке начальника полиции города Ступино
Антон Антонов будет находиться под арестом до 28 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС