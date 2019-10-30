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Суд арестовал обвиняемого во взятке начальника полиции города Ступино

Антон Антонов будет находиться под арестом до 28 декабря

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы арестовал до 28 декабря Антона Антонова - начальника полиции подмосковного Ступино, который обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере в составе группы лиц). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил удовлетворить ходатайство СК РФ и отправить под стражу Антонова на срок до 28 декабря", - сказал судья.

Антонов свою вину признал. "Я полностью признаю вину в содеянном и раскаиваюсь. Готов понести наказание", - сказал он.

Ранее по этому делу были арестованы двое других полицейских из Ступино - Артур Кучев и Олег Борщ. Еще одним фигурантом является исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Илья Дощин. В деле есть не установленные следствием соучастники поступления. Все они обвиняются в крупной взятке, показания на полицейских, как следует из материалов дела, дал Дощин.

По предварительным данным, полицейские получили взятку в 500 тыс. рублей от гендиректора строительной фирмы за то, чтобы не проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности и меры соблюдения миграционного законодательства работниками организации, а также за осуществление общего покровительства. В МВД России сообщали, что фигуранты дела были задержаны 28 октября при получении денег, начата служебная проверка.

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