СК предупредил о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками госструктур

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предупреждает о новом виде телефонного мошенничества, когда звонят якобы следователи и сотрудники других госструктур и просят перечислить деньги для будущего возмещения вреда по уголовным делам об обороте биодобавок. СК особенно просит проявлять бдительность пожилых людей.

"Следственным комитетом РФ отмечается рост случаев обращений о совершении в отношении граждан мошеннических действий. Ежедневно различными средствами связи жители разных субъектов РФ сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК России и других государственных структур", - сказали ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Так, гражданам сообщается, что они якобы признаны потерпевшими по уголовным делам об обороте фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств и предоставляют им некие "правовые документы". Мошенники предлагают перечислить крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения возмещения причиненного морального вреда. "Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти РФ. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших", - отметили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что о подобных звонках следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Эти факты тщательно проверяются для установления причастных к мошеннической схеме и их привлечения к уголовной ответственности.