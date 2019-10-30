Восемь человек пострадали в ДТП с трамваем и троллейбусом в Казани

КАЗАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения в центре Казани трамвая и троллейбуса. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

"Восемь пострадавших обратились за медицинской помощью, пять из них доставлены в больницу №7, остальные - по травмпунктам в 12-ю больницу и в 7-ю поликлинику", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы МВД по Татарстану, в 15:24 мск 43-летняя водитель трамвая, двигаясь по улице Гвардейская со стороны улицы Патриса Лумумбы, совершила столкновение с троллейбусом под управлением 50-локетнего местного жителя, который двигался по улице Патриса Лумумбы со стороны улицы Абжалилова. По предварительной информации, трамвай выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора из-за отказа тормозной системы.